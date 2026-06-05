Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino: tenía 77 años

Carlos Alberto «El Indio» Solari, uno de los músicos más emblemáticos de la historia del rock argentino y exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió esta mañana a los 77 años como consecuencia del mal de Parkinson que padecía desde hacía varios años, según informaron fuentes oficiales.

Murió el Indio Solari

De acuerdo con el parte policial, personal de la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en el domicilio del artista para constatar el fallecimiento. Tras las primeras averiguaciones, los investigadores señalaron que «nada indica o señala» que la muerte se haya producido por causas distintas a las vinculadas con su estado de salud.

La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y musical argentino. Solari fue una de las voces más influyentes del rock nacional y construyó una carrera que marcó a varias generaciones, tanto al frente de Los Redondos como en su etapa solista.

En febrero de este año, allegados al cantante habían desmentido versiones que indicaban que había sufrido un accidente cerebrovascular. A través de su cuenta oficial de Instagram, aclararon que el músico se encontraba realizando controles médicos de rutina.

El propio Solari había hecho pública su enfermedad en 2015 durante una entrevista radial. En aquella oportunidad reveló que padecía Parkinson y anunció que se alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.

Durante esa misma conversación habló con franqueza sobre el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana. “Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor… Es la vida”, sostuvo, al tiempo que reconoció las dificultades que implicaba convivir con el trastorno neurodegenerativo.

Meses después, el 12 de marzo de 2016, volvió a referirse públicamente a su estado de salud durante un recital en Tandil. Frente a miles de seguidores, expresó: “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”.

Solari fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los ’70.

Tras la disolución de la banda en 2001, el músico se desempeñó como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a «Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado».