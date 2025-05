Moria Casán sin vueltas: «No hay que ir al programa de Mirtha Legrand»

Moria Casán se metió en la polémica que se generó en la mesa de Mirtha Legrand cuando Ricardo Darín habló de inflación y muchos opinaron del tema, inclusive el Ministro de Economía, Luis Caputo, que le dijo que le dio «vergüencita» escucharlo.

La One criticó a la conductora por incomodar a sus invitados.

A punto de estrenar su obra junto a Jorge Marrale, hablaron en conjunto sobre el espectáculo «Cuestión de Géneros», pero también opinaron sobre este tema.

«Me parece que es un actitud pésima la que tuvieron con Ricardo Darín», dijo Marrale, enojado por el ataque hacia los actores.

Mientras que Moria consideró que todo el escándalo se produjo por haber visitado el programa de La Chiqui: «En conclusión, no hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasarla mal».

Entre risas, pero muy en serio, Casán agregó: «La queremos a Chiquita, pero yo ya no voy a esos lugares. Me invitan y no quiero ir».

Moria Casán visitó a Mirtha Legrand en su programa en varias oportunidades a lo largo de su carrera, pero hace un tiempo viene sosteniendo que no tiene intenciones de visitarla, así como tampoco le interesaría estar en un programa que conduzca Susana Giménez.