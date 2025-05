Mirtha Legrand le preguntó a Ricardo Darín sobre la situación de Argentina y el actor fue muy crítico con el gobierno 

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha por ElTrece, Ricardo Darín, acompañado por parte del elenco de El Eternauta, no esquivó las preguntas de Mirtha Legrand sobre la situación actual de Argentina, dejando en claro su desconcierto y preocupación por el panorama económico y social del país.

Ricardo Darín fue muy crítico al hablar del gobierno de Javier Milei

La charla comenzó con un tono irónico cuando Mirtha, fiel a su estilo, le preguntó a Darín: “¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?”. Con una mezcla de sarcasmo y humor, el actor respondió: “¡Fantástico! Lo veo muy bien”. Sin embargo, rápidamente el tono cambió al abordar temas más serios. Darín hizo referencia a la frase popular sobre “sacar los dólares de los colchones”, señalando con ironía: “El tema son los colchones. Muchos están un poco apolillados, pero qué notable esto”.

El actor expresó su confusión ante la situación económica: “La verdad es que no entiendo nada. Es complejo. No me termina de cerrar”.

El elevado precio que paga Darín por una docena de empanadas

Hizo énfasis en la inflación descontrolada, mencionando que “una docena de empanadas vale cuarenta y ocho mil pesos”, y bromeó con su compañero Ariel sobre las “empanaditas chilenas” que compartieron. Sin embargo, su tono se tornó más sombrío al hablar de la realidad social: “Los precios son terribles. No alcanza la plata. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, muy mal”.

Cuando Mirtha le preguntó si había votado en las últimas elecciones, Darín confirmó: “Sí, claro, voté. Uno está atento y alienta”. Aunque señaló la baja participación electoral, evitó profundizar en detalles políticos, respondiendo con humor a la indiscreción de la conductora que le preguntó a quién había votado: “Siempre fuiste indiscreta y no vas a cambiar ahora”.

Los invitados del sábado 24 de mayo en La Noche de Mirtha

Este sábado el programa de Mirtha Legrand tuvo la presencia de los protagonistas de «El Eternauta». En la mesa estuvieron Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto y Ariel Staltari.