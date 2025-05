«Hay gente que la está pasando muy mal»: Ricardo Darín criticó duramente a Javier Milei y Luis Caputo por las nuevas medidas con el dólar colchón

Durante su participación en el programa «La Noche de Mirtha Legrand», el reconocido actor Ricardo Darín cargó duramente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo por sus recientes declaraciones sobre los «dólares colchón». «Hay gente que la está pasando muy mal», repudió el protagonista de El Eternauta, la serie argentina producida por Netflix que fue un éxito mundial.

El reproche tuvo lugar en el programa emitido este sábado por la noche. Mirtha Legrand no eludió la oportunidad de indagar sobre la visión de Darín acerca del contexto político-económico nacional.

El actor, con su característico ingenio, comenzó su respuesta con una aparente calma: «Fantástico, lo veo muy bien«, dijo, para luego lanzar su crítica.

Ricardo Darín atónito por las medidas económicas de Javier Milei

La estocada principal de Darín estuvo dirigida a las nuevas medidas anunciadas por el gobierno libertario y las referencias a los ahorros guardados por los ciudadanos. «Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados…«, deslizó con sarcasmo.

El presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gentileza NA.

Sin embargo, el tono cambió rápidamente a la seriedad. «No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando«, sentenció Darín, poniendo de manifiesto la desconexión que percibió entre el discurso oficial y la realidad de una gran parte de la población.

Sus palabras resonaron con la preocupación de muchos argentinos frente al aumento de los precios y la dificultad económica.

Ricardo Darín y Julio Chávez, una relación rota en evidencia

La entrevista también abordó otros temas de interés. Darín se refirió, con su habitual sentido del humor, a la polémica con su colega Julio Chávez, quien había realizado declaraciones sobre él.

«Me adora, me adora», afirmó Darín, bajándole el tono a cualquier posible conflicto. «No pasó nada», aclaró, y hasta bromeó con la conductora: «¿Querés que pidamos un aplauso para Julio?».

Con información de Agencia de Noticias Argentinas