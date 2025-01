Moria Casán se metió en el WandaGate y apuntó contra Susana Giménez: “Amo el chisme”

Moria Casán repuntó la lengua karateka como es de costumbre y esta tarde se hizo eco de los escándalos mediáticos del momento, además, apuntó contra Susana Giménez y la acusó de “atrasar”.

La fuertes declaraciones de Moria Casán

Frente a los momentos en que la diva de los teléfonos había insinuado sentir vergüenza de ser argentina durante el gobierno anterior y sentirse conforme con el mandato actual, Moria apuntó: “Los 81 no vienen solos. Que esté contenta con Milei, me parece perfecto, son gustos. Si le da vergüenza decir que es argentina, le da vergüenza su carrera porque ella se construyó acá y quienes la hicieron famosa, son los argentinos”.

No obstante, antes de referirse al conflicto que tiene como protagonistas a Wanda Nara y L-Gante, y Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi, “La One” señaló: “Amo el chisme. Me divirtió y ya me cansó, sobredosis. Es una gran fake. Adrenalina y exitoina a full. Están pasados de rosca con su propia construcción de la vida que querrán”.

“Romantizo la relación entre ´La China´ e Icardi porque ahí hay un amor que quedó (…) Se encontraron en París y siempre hay una cosa romántica. Quedó algo pendiente”, concluyó al respecto en una entrevista.

Por otra parte, la actriz aseguró que no habría una personalidad del medio actual que tuviera la capacidad de tomar su lugar en el mundo del espectáculo. Al considerar nombres como Nara o Suárez, la diva las clasificó como “cero, menos diez, menos veinte, menos cien. No veo categoría estelar, sino chicas de redes”.

No obstante Moria encontró un detalle muy interesante al referirse a la belleza de la ex Casi Ángeles: “Quiero el número del cirujano que le hizo la boca a esa piba. Yo no necesito, pero es para pasarle a mis amigas que tienen la boca fina”.