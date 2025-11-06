Morrisey canceló su show en Argentina y la noticia dejó estos divertidos memes en redes

Memes por la cancelación del show de Morrisey.

Morrisey suspendió su gira por Latinoamérica, incluido el show que estaba previsto para este fin de semana en el Movistar Arena de Buenos Aires, por un cuadro de “agotamiento extremo”. Luego del anuncio, las redes sociales se inundaron de memes, debido a que es la tercera vez que el artista cancela un recital en el país. Las mejores reacciones acá.

Los memes que dejó la cancelación del show de Morrisey en Argentina

“Por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrisey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena en Buenos Aires”, informó la productora en redes sociales. Conocida la noticia, los usuarios dejaron divertidas reacciones en redes sociales:

Morrisey: cancelen todo, estoy cansadito



Mientras tanto Mick Jagger: pic.twitter.com/OMoI2PCEzf — Inti Carrizo-Ortiz (@carrizo_ortiz) November 5, 2025

No sé quién lo hizo jaaaa pic.twitter.com/xoSSk6IJj4 — JUANCHI (@JuanchiBaleiron) November 6, 2025

La gente que saco entradas para Morrisey pic.twitter.com/7qCg3t81XZ — Ezequiel Varano (@EzequielVarano) November 6, 2025

—Che, se fue muy lejos Morrisey? pic.twitter.com/oeQxxhhfRu — Iván (@cieslerias) November 6, 2025

Y si chicos, era obvio que Morrisey iba a cancelar pic.twitter.com/jBXtNdrqvf — Matias 🏳️‍🌈 (@sanbalerion) November 5, 2025

Los que tenían entradas para ver a Morrissey en Argentina: pic.twitter.com/dioThLHH40 — Agenda de/ Shows (@AgendadeArg) November 5, 2025