Morrisey canceló su show en Argentina y la noticia dejó estos divertidos memes en redes

La risa le ganó a la tristeza y los usuarios se volcaron a redes para compartir memes por la cancelación del show de Morrisey en Argentina.

Memes por la cancelación del show de Morrisey.

Morrisey suspendió su gira por Latinoamérica, incluido el show que estaba previsto para este fin de semana en el Movistar Arena de Buenos Aires, por un cuadro de “agotamiento extremo”. Luego del anuncio, las redes sociales se inundaron de memes, debido a que es la tercera vez que el artista cancela un recital en el país. Las mejores reacciones acá.

Los memes que dejó la cancelación del show de Morrisey en Argentina

“Por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrisey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena en Buenos Aires”, informó la productora en redes sociales. Conocida la noticia, los usuarios dejaron divertidas reacciones en redes sociales:


Memes

Música

