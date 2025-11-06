Morrisey canceló su show en Argentina y la noticia dejó estos divertidos memes en redes
La risa le ganó a la tristeza y los usuarios se volcaron a redes para compartir memes por la cancelación del show de Morrisey en Argentina.
Morrisey suspendió su gira por Latinoamérica, incluido el show que estaba previsto para este fin de semana en el Movistar Arena de Buenos Aires, por un cuadro de “agotamiento extremo”. Luego del anuncio, las redes sociales se inundaron de memes, debido a que es la tercera vez que el artista cancela un recital en el país. Las mejores reacciones acá.
Los memes que dejó la cancelación del show de Morrisey en Argentina
“Por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrisey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena en Buenos Aires”, informó la productora en redes sociales. Conocida la noticia, los usuarios dejaron divertidas reacciones en redes sociales:
Morrisey cancelando? pic.twitter.com/6EdxASr8Ou— el moolina (@AlbertoMoolina) October 31, 2025
Morrisey: cancelen todo, estoy cansadito— Inti Carrizo-Ortiz (@carrizo_ortiz) November 5, 2025
Mientras tanto Mick Jagger: pic.twitter.com/OMoI2PCEzf
No sé quién lo hizo jaaaa pic.twitter.com/xoSSk6IJj4— JUANCHI (@JuanchiBaleiron) November 6, 2025
La gente que saco entradas para Morrisey pic.twitter.com/7qCg3t81XZ— Ezequiel Varano (@EzequielVarano) November 6, 2025
Morrisey agotado https://t.co/Ri3f6FHcB2 pic.twitter.com/mHfma7UaDj— Pablo Vega (@Chizzopv) November 1, 2025
—Che, se fue muy lejos Morrisey? pic.twitter.com/oeQxxhhfRu— Iván (@cieslerias) November 6, 2025
Y si chicos, era obvio que Morrisey iba a cancelar pic.twitter.com/jBXtNdrqvf— Matias 🏳️🌈 (@sanbalerion) November 5, 2025
Los que tenían entradas para ver a Morrissey en Argentina: pic.twitter.com/dioThLHH40— Agenda de/ Shows (@AgendadeArg) November 5, 2025
Morrisey cuando ve Argentina en la lista de países a donde tiene que ir pic.twitter.com/wN7LXgv3zE— ⸸ O̶z̶z̶e̶h ⸸ 🇦🇷 (@Ozze_mad) November 5, 2025
Morrisey hoy en la mañana: pic.twitter.com/sxJDtcZ3DI— Emmanuel. (@Ow33nn) October 31, 2025
Comentarios