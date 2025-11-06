Comenzó la preventa para el show de Ricardo Montaner en Buenos Aires: cómo conseguir entradas

Ricardo Montaner eligió al público argentino para dar inicio a su esperado tour mundial, “El Último Regreso World Tour 2026”, el próximo 21 de febrero en Movistar Arena de Buenos Aires. La preventa exclusiva de Banco Ciudad ya comenzó y estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero) con 6 cuotas sin interés.

Ricardo Montaner celebra 40 años de música con su gira “El Último Regreso”

Una vez finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponible, únicamente en movistararena.com.ar.

Tras anunciar su retiro temporal de los escenarios el pasado noviembre 2023, una de las voces más grandes de la música en español reaparece este año con el increíble anuncio de “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

La elección del Movistar Arena de Buenos Aires como el show inaugural de su tour es una clara muestra del amor y compromiso que siente Montaner por su público argentino.

La gira que dará comienzo el 21 de febrero en Buenos Aires, Argentina, continuará el 1ro de marzo en Estadio Instituto de Córdoba para luego recorrer Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

Esta nueva serie de shows no marca únicamente el regreso de un grande, sino que es una renovación de votos con sus fanáticos. Serán cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.