Ricardo Montaner anunció su gira “El Último Regreso” y confirmó fecha en Buenos Aires

Ricardo Montaner anunció este lunes su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial que, por su nombre, generó todo tipo de especulaciones: «El Último Regreso World Tour 2026».

Afirman que en febrero de 2026 podría ser la última presentación de Ricardo Montaner en Argentina

Tras el anuncio del tour, fuentes de la industria dejaron trascender a Noticias Argentinas que esta podría ser la última serie de presentaciones de Montaner en Argentina, lo que convierte al show en una cita ineludible para sus millones de seguidores en el país.

El propio artista, con más de 40 años de trayectoria, explicó la pausa en su carrera y el motivo de su vuelta: «Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso».

En Argentina, la gira, producida por Fenix Entertainment, tiene una fecha central programada para el 21 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Las entradas para este show saldrán a la venta con una preventa exclusiva del Banco Ciudad este miércoles 5 de noviembre a las 16:00 hs, a través de movistararena.com.ar. Una vez que se agote esa instancia, comenzará la venta general.