Mundial Qatar 2022: El recuerdo de Diego Maradona en el partido de la Selección Argentina

Luego del duro partido que disputó la Selección Argentina, contra sus pares de México, por el Grupo C de la copa Mundial Qatar 2022, las redes sociales se mostraron conmovidas ante el triunfo y, una vez más, recordaron a Diego Maradona como parte de la mística futbolística.

Con imágenes, memes y frases alusivas, los hinchas de «La Scaloneta» recordaron al Diez y también le atribuyeron, como en otras ocasiones, los poderes de iluminar al equipo argentino, que necesitaba sumar los puntos para mantenerse con la ilusión intacta.

Coincidió, además, con que Lionel Messi se convirtió este sábado en el futbolista argentino con la misma cantidad de partidos disputados (21) y misma cantidad de goles realizados (8) en una Copa FIFA que Diego.

A continuación, repasamos algunos de los comentarios.

Diego Maradona is smiling in heaven. Or whoever he is now. 📍⚽️⚽️⚽️