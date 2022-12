Mundial Qatar 2022: tres canciones para alentar hoy a la Selección Argentina ante Países Bajos

La Selección Argentina se medirá hoy contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni afrontará una dura prueba con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen. En ese contexto, te dejamos tres canciones para alentar a La Scaloneta.

El ganador del partido jugará en la próxima ronda frente el vencedor del choque que previamente disputarán Brasil y Croacia.

El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina), en el estadio Lusail, y el árbitro será el español Antonio Mateu Lahoz, mientras que su compatriota Alejandro Hernández Hernández estará en el VAR.

La preocupación del DT Lionel Scaloni, de cara al choque frente a Países Bajos, pasa principalmente por el estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, a quienes iba a esperar hasta último momento para definir el equipo.

Di María ya fue baja frente a Australia, mientras que De Paul fue una de las figuras de la cancha. Si el exRacing no llega su lugar sería ocupado por Leandro Paredes.

“Esta es la banda loca de la Argentina

La que de las Malvinas nunca se olvida

La que deja la vida por los colores

La que le pide huevo a los jugadores

Para ser campeones”.

