Alerta por la salud de Chiche Gelblung: fue internado en el Sanatorio Mater Dei

Chiche Gelblung debió ser ingresado al Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, este martes 8 de septiembre 2026, a raíz de un cuadro respiratorio.

La información, confirmada por el diario La Nación, causó inmediata conmoción entre sus colegas y seguidores, considerando que Chiche Gelblung, de 82 años de edad, venía de atravesar delicados episodios de salud en los últimos meses que incluyeron una prolongada internación en cuidados intensivos.

El ingreso de Chiche Gelblung al Sanatorio Mater Dei y la atención médica

El ingreso del histórico conductor de televisión y radio al establecimiento de salud de Palermo se concretó en horas de la mañana, para estabilizar una dificultad respiratoria y someterlo a una serie de evaluaciones diagnósticas de rigor.

El personal médico del Sanatorio Mater Dei dispuso un monitoreo clínico pormenorizado sobre Chiche Gelblung, con el fin de determinar la gravedad del compromiso de sus vías aéreas e iniciar el esquema terapéutico correspondiente.

La noticia generó un inmediato impacto en la opinión pública, debido a la coincidencia espacial de su hospitalización: en el mismo nosocomio permanece alojada desde el lunes Mirtha Legrand por una afección bronquial, concentrando la atención de los cronistas y guardias periodísticas en la puerta del centro médico privado.

Los antecedentes clínicos y el seguimiento de la salud de Chiche Gelblung

La preocupación del entorno íntimo y profesional de Chiche Gelblung responde directamente a las sucesivas complicaciones físicas, que el periodista debió sortear a lo largo del último período.

Durante los meses previos, el conductor debió enfrentar cuadros clínicos complejos que derivaron en una internación de casi cuatro semanas en terapia intensiva, un antecedente que exige máxima prudencia y supervisión ante la aparición de cualquier síntoma de carácter respiratorio a sus 82 años.

A la espera de un parte médico oficial, emitido por las autoridades asistenciales del sanatorio porteño, colegas y televidentes volcaron sus mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría en las plataformas virtuales.