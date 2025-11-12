Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: “Compartimos momentos maravillosos”

El expresidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien murió luego de varios meses de dificultades en su salud. El can había acompañado al exmandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos. Los detalles.

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Dylan vivía junto a Alberto Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario. En los últimos tiempos, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses, te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

Alberto Fernández reapareció en una entrevista

El expresidente Alberto Fernández había reaparecido en una entrevista donde habló del presente del peronismo, el escándalo con Fabiola Yáñez y su mirada sobre las próximas elecciones presidenciales.

Durante la charla con Tomás Rebord en Blender, Fernández había asegurado haber atravesado un “proceso de cancelación” y un “maltrato mediático que no merecía” tras la denuncia por violencia de género impulsada por su exesposa. En ese sentido, negó haberla agredido y afirmó que “jamás golpeó” a Fabiola Yáñez. También señaló que las imágenes difundidas como supuesta prueba “son falsas”.

Con información de NA