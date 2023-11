Murió Evan Ellingson, actor de CSI Miami y Bones: tenía 35 años

El exactor y estrella infantil Evan Ellingson fue encontrado sin vida en su domicilio en el condado de San Bernardino en California. Los detalles precisos de su muerte aún se desconocen, pero las autoridades aparentemente no sospechan de un asesinato, según datos de TMZ.

Ellingson, sin ninguna participación en frente de la cámara desde el 2010, fue descubierto en su cuarto. Según su padre, Michael, el exactor residía en una casa de recuperación para adictos. A pesar de esta circunstancia, la familia comunicó que su fallecimiento fue una completa sorpresa, ya que recientemente habría mejorado su situación personal.

Quién era Evan Ellingson

Ellingson es recordado mayormente por su interpretación del hijo adolescente de Cameron Diaz en La decisión de Anne de 2009. También tuvo un papel recurrente como Kyle Harmon, hijo del protagonista Horatio Cane (David Caruso) en la serie CSI: Miami, acumulando un total de 18 episodios a lo largo de tres años.

Inició su carrera en el mundo del entretenimiento a los 13 años con un pequeño papel en una película para televisión y una aparición en la serie General Hospital. Posteriormente, participó en programas como Titus, That Was Then, Mad TV, Complete Savages, Bones, y 24, entre otros. Además, formó parte del elenco de varias películas como Walk the Talk, Cartas desde Iwo Jima, The Bondage, Confesión, Rules of the Game, Time Changer, The Gristle y otras más.

En 2009, justo en el año de su mayor éxito cinematográfico, el actor habló sobre su experiencia comenzando en la industria del entretenimiento a tan corta edad. Según IMDb, Evan fue descubierto en un skate park, donde se le pidió que hiciera un comercial de Vans. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso.

“Nunca tuve la misma experiencia de la infancia con mis amigos. Nunca pasé más tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. No me arrepiento de nada porque encontré pronto mi pasión por la interpretación”.

Sin embargo, Hollywood terminó por hacerle mucho daño a Evan, quien a sus 19 años se encontraba envuelto en una fuerte adicción a las drogas. Todo se volvió mucho más complicado para Evan cuando su hermano mayor, Austin, falleció de una sobredosis de heroína, lo que hizo que Evan replanteara su estilo de vida.

“Hasta ese momento de mi vida (cuando murió su hermano) todo lo que estaba aprendiendo o todo lo que estaba haciendo era ganar dinero y cuidar de mí mismo y simplemente ser lo mejor que podía ser y no preocuparme por a quién afectaba. Luego, una vez que mi hermano falleció, me di cuenta de que había mucho más en la vida y lo importantes que eran las personas y que habría dado todo lo que tenía para poder recuperar a mi hermano”, compartió el ex-actor durante una íntima entrevista celebrada en 2022 como parte de su testimonio siendo parte de The River’s Edge Ranch, un centro religioso de recuperación de toxicomanías para hombres.

En ese punto, después de varios años trabajando en sus adicciones, Evan había asegurado que se sentía esperanzado de lo que le deparaba la vida en un futuro. “Ahora tengo paz otra vez, tengo esperanza. Estoy súper entusiasmado con la vida, sé que hay esperanza para mí y ahora solo quiero hacérselo saber a otras personas”.