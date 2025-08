Murió Kelley Mack, la actriz que hizo una temporada en “The Walking Dead” 

Kelley Mack, reconocida por su participación en la novena temporada de The Walking Dead, murió el 2 de agosto en Cincinnati a causa de un glioma, según informó su familia. La actriz tenía 33 años.

Quién era Kelley Mack, la actriz de The Walking Dead que falleció a los 33 años

Mack interpretó a Addy en cinco episodios de la popular serie de AMC entre 2018 y 2019. En el final de temporada, su personaje, junto a otros diez, fue secuestrado por los Whisperers, en una de las tramas más recordadas por los fanáticos.

Además de su paso por The Walking Dead, trabajó en otras producciones televisivas como 9-1-1, Chicago, el spin-off de Modern Family titulado Schooled y diversas miniseries. En cine, participó en títulos como Broadcast Signal Intrusion, donde compartió elenco con Harry Shum Jr., Mr. Manhattan y en la película Universal, aún pendiente de estreno.

Nacida el 10 de julio de 1992 en Cincinnati bajo el nombre Kelley Lynne Klebenow, comenzó su carrera muy joven realizando comerciales. Su debut en el cine fue con el cortometraje The Elephant Garden (2008), trabajo por el que recibió un premio en la Tisch School of the Arts y que obtuvo el Student Visionary Award en el Festival de Tribeca.

Durante los últimos once años residió en Los Ángeles, desarrollando una carrera en cine, televisión, publicidad y doblaje. Incluso colaboró en la película ganadora del Óscar Spider-Man: Into the Spider-Verse como voz suplente para el personaje de Gwen Stacy, interpretado por Hailee Steinfeld. También incursionó en la producción, con cortometrajes como A Knock at the Door (2016), ganador del Festival Award en el Atlanta Horror Film Festival y nominado en FilmQuest.

Mack fue productora ejecutiva de Universal, el proyecto cinematográfico escrito y producido por Stephen Portland, donde también actuó. Además, escribió, dirigió y editó el corto Positive (2015) y trabajó como directora de fotografía en The Kingdom (2014).

Le sobreviven sus padres, Kristen y Lindsay Klebenow; sus hermanos Kathryn y Parker; sus abuelos Lois y Larry Klebenow; y su pareja, Logan Lanier. Una ceremonia en su memoria se llevará a cabo el 16 de agosto en el Glendale Lyceum, en Ohio. Posteriormente, está previsto un homenaje en Los Ángeles para amigos y colegas.