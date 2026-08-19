Murió «Pucho» Ponce, bajista histórico de Los Tekis: el músico de Jujuy tenía 55 años

El folklore nacional y la música andina atraviesan una jornada de luto. José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista y pilar fundamental del grupo Los Tekis, falleció en las primeras horas de este miércoles 19 de agosto de 2026.

La trágica noticia fue confirmada por los propios integrantes de la agrupación jujeña a través de sus canales oficiales, horas después de que se supiera que el músico se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Instituto Modelo de Cardiología.

«Ayer hablando y hoy sin poder abrazarte»: la despedida de la banda

La partida de Ponce tomó por sorpresa tanto a sus fanáticos como a su círculo más íntimo. A través de un desgarrador mensaje publicado en sus plataformas digitales, sus compañeros de escenario expresaron la desolación de un desenlace tan inesperado como doloroso:

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, escribieron los músicos.

La banda dejó al descubierto el impacto del shock al revelar que mantenían contacto fluido con el bajista hasta el día previo a su deceso: “Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte. La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”.

El alma grave del folklore jujeño: quién era «Pucho» Ponce

“Pucho” Ponce no solo era el encargado de marcar el pulso y las frecuencias graves en el esquema musical de Los Tekis; era considerado por sus pares como una pieza clave en el sonido identitario que llevó la música andina a los principales escenarios del país.

Sus compañeros lo recordaron por sus rasgos más distintivos:

Espíritu creativo: Un profesional clave en el arreglo y desarrollo del repertorio del grupo.

Un profesional clave en el arreglo y desarrollo del repertorio del grupo. Calidez humana: Definido por sus colegas como una persona con un carácter permanentemente alegre, optimista y cercano.

Definido por sus colegas como una persona con un carácter permanentemente alegre, optimista y cercano. Símbolo del Carnaval: Su figura quedó fuertemente asociada a la máxima fiesta cultural de su provincia.

Para cerrar el emotivo adiós, la agrupación apeló a la mística y a la simbología de su tierra natal para homenajear su memoria: “Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre. Los Tekis”.

Por el momento, ni la familia ni el entorno del grupo dieron a conocer los detalles sobre los servicios fúnebres o los homenajes públicos para despedir al músico, mientras el ambiente artístico nacional multiplica sus mensajes de condolencias.