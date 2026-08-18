Tragedia en Francia: murieron Mathilde Favier, figura clave de Dior, y el productor Nicolas Altmayer en un accidente

El mundo de la moda y el cine está de luto por las muertes de Mathilde Favier, emblemática directora de relaciones públicas de Dior Couture, y de su pareja, el reconocido productor cinematográfico Nicolas Altmayer. Ambos fallecieron tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en Francia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pareja perdió la vida el lunes 17 de agosto luego de un choque frontal entre el vehículo en el que viajaban y un camión, ocurrido en la zona de Airvault, al noroeste de Poitiers.

De acuerdo con las primeras informaciones, el automóvil habría colisionado con el camión que circulaba en sentido contrario mientras realizaba una maniobra de adelantamiento. Las circunstancias exactas del siniestro todavía son materia de investigación.

Quiénes eran Mathilde Favier y Nicolas Altmayer

Favier tenía 57 años y Altmayer, 61, y conformaban una de las parejas conocidas dentro de los círculos culturales y de la alta sociedad parisina.

Ella desarrolló una destacada carrera en la industria de la moda y se convirtió en una figura influyente como directora de relaciones públicas de Dior Couture, donde construyó vínculos con diseñadores, celebridades y referentes internacionales del sector.

Altmayer, por su parte, era un reconocido productor del cine francés y estuvo vinculado a exitosas producciones, entre ellas “Brice de Nice” y la saga “OSS 117”.

Cómo fue el accidente en el que murieron Mathilde Favier y Nicolas Altmayer

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 16 en la carretera departamental D938, a la altura de Airvault, según la información atribuida al fiscal Nicolas Leclainche y a la fiscalía encargada del caso.

El vehículo en el que viajaba la pareja impactó frontalmente contra un camión que circulaba en sentido contrario. Favier y Altmayer murieron como consecuencia del violento choque, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Tras el siniestro, las autoridades francesas abrieron una investigación por homicidio involuntario con el objetivo de determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

La noticia provocó conmoción en los ambientes de la moda y el cine francés, dos mundos en los que Favier y Altmayer habían construido reconocidas trayectorias profesionales.