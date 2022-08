Murió Wolfgang Petersen, director de «Troya» y «La historia sin fin»

Murió el director alemán Wolfgang Petersen, a los 81 años, conocido por películas de fama mundial como Troya (2004) y La Historia sin fin (1985).

Medios de Estados Unidos informaron que falleció el viernes, en Brentwood, debido a un cáncer de páncreas.

Según comunicaron, los actos fúnebres tras el deceso, serán en privado por decisión de sus familiares.

El cineasta dejó un importante legado en la industria de Hollywood. Comenzó con Das Boot (1981), la cual le valió una candidatura al BAFTA y seis nominaciones al Óscar, entre ellas a la mejor dirección y al mejor guión adaptado. Siguieron otras de renombre, como The Neverending Story (1984), un film de fantasía.

Otras de sus producciones de renombre fueron Enemy Mine (1985), Shattered (1991), In the Line of Fire (1993), Outbreak (1995), Air Force One (1997), The Perfect Storm (2001), Troya (2004) y Poseidon (2006).

Se caracterizó en un momento por realizar películas de acción, que en ese entonces requerían de una técnica compleja.

George Clooney, Morgan Greeman, Clint Eastwood, Glenn Close, Harrison Ford, Renee Russo, Brad Pitt, Diane Lane y Dustin Hoffman fueron algunos de los nombres que se pusieron a las órdenes del director alemán.

Fuente: EFE