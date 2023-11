Shakira presentará un inesperado testigo de Argentina en su juicio por fraude fiscal

Shakira enfrentará desde esta semana el juicio por presunto fraude fiscal al Estado de España, valuado en unos 14,5 millones de euros, por lo que podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión. Por eso, la artista colombiana se encuentra armando su estrategia de defensa para ser absuelta.

Se estima que Shakira estará presente en la Audiencia de Barcelona para el inicio del proceso judicial, que comenzará este martes 20 de noviembre, por el que desfilarán un centenar de testigos para prestar su declaración en favor y en contra de la cantante.

En esa nómina de nombres, se encuentra uno muy particular: «uno de ellos va a ser Antonito De la Rúa» contó Karina Iavícoli, panelista de «Intrusos», sobre una lista de 17 testigos citados por la parte defensora de Shakira.

Cabe recordar que Shakira y Antonio De la Rúa, hijo del expresidente Fernando De la Rúa, fueron pareja por once años entre 2000 y 2011. Si bien se vieron enfrentados judicialmente en el intento del argentino por reclamarle una suma millonaria por los años que le manejó la carrera artística, finalmente todo se arregló pacíficamente entre ellos.

Gerard Piqué habló de su separación con Shakira

Gerard Piqué habló de su separación con Shakira y, finalmente, el exfutbolista se refirió al mediático divorcio que atravesó con la artista colombiana. «Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto (piso). La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes», dijo el empresario a la radio catalana RAC1.

Piqué también desestimó lo que los medios de comunicación publican sobre él. «No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual», añadió el exjugador de Barcelona.

«No quiero hablar del tema y no hablaremos de todo lo que hemos vivido. La gente no sabe ni el 10% de lo que pasó realmente» cerró Piqué durante la entrevista.