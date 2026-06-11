Nació Justo, el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: cómo está la familia

El exjefe de Gobierno porteño fue padre por tercera vez. El bebé nació este miércoles y tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado de salud.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin viven uno de los momentos más felices de sus vidas. Este miércoles 11 de junio nació Justo, el primer hijo de la pareja, una noticia que fue celebrada por familiares, amigos y allegados.

El bebé llegó al mundo durante la mañana en el Sanatorio Otamendi, a través de una cesárea programada. Según trascendió, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

La llegada de Justo marca una nueva etapa para la pareja, que se casó en noviembre de 2024 luego de dos años de relación. El embarazo había sido confirmado públicamente en diciembre de 2025.

El significado detrás del nombre elegido

Meses antes del nacimiento, Milagros Maylin había contado que buscaban un nombre corto para que pudiera convivir naturalmente con ambos apellidos.

Además, la comunicadora social reveló que la búsqueda del embarazo había comenzado tiempo atrás y que la noticia fue recibida con enorme entusiasmo por toda la familia.

«Veníamos buscando hace un año, tuvimos suerte. Es una bendición enorme. En mi casa somos todos familieros, así que estaban esperándolo», había expresado en una entrevista.

Una historia de amor que nació en el trabajo

La relación entre Rodríguez Larreta y Maylin comenzó durante 2020 y 2021, cuando ambos coincidieron laboralmente en la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según contó la propia Maylin, el vínculo empezó a fortalecerse a través de largas conversaciones telefónicas que, con el tiempo, dieron paso a una relación sentimental.

«Empezamos hablando por teléfono durante muchas horas», recordó en una entrevista al referirse a los primeros momentos de la historia de amor.

El día que Larreta confirmó el romance

Aunque la pareja mantuvo un perfil discreto durante los primeros meses, fue en octubre de 2022 cuando Rodríguez Larreta decidió hablar públicamente sobre la relación.

En una entrevista con Luis Novaresio, el dirigente político expresó la felicidad que atravesaba por aquel momento personal.

«Me enamoré, estoy muy feliz. Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda», confesó entonces.

Con la llegada de Justo, la pareja suma un nuevo capítulo a una historia que comenzó de manera inesperada y que hoy encuentra uno de sus momentos más especiales.