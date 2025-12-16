Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo: «Es varón»

El político Horacio Rodríguez Larreta y su esposa Milagros Maylin confirmaron que están esperando su primer hijo tras cumplir un año de casados y, con la felicidad en su voz, la influencer le confirmó a Ángel de Brito el sexo de su bebé.

Se casaron en noviembre y ahora esperan su primer hijo juntos: “Es una bendición”

La pareja se casó en una ceremonia íntima el miércoles 27 de noviembre de 2024, en el registro civil de la calle Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras confirmarse la noticia, la futura mamá se comunicó con LAM para dar detalles de su esperado y buscado embarazo: “Hoy cumplo tres meses. Es varón”.

“Estamos entre dos nombres, todavía no está cerrado. Tiene mucha injerencia la hija más chica de Horacio, así que estamos ahí. Es un nombre cortito”, agregó.

En la misma línea, la influencer confirmó la fecha esperada para el parto: «Tengo fecha para el 30 de junio o 1° de julio».

Además, dio detalles sobre su camino en la busca de maternidad: «La verdad es que veníamos buscando, fue un proceso largo, pero fue en un año así que tuvimos suerte. Estamos súper agradecidos, es una bendición, los amigos felices, en mi casa somos muy familieros, tenemos muchos sobrinos, así que estaban esperando ya porque tengo 40 años».

Y agregó sobre el día que se enteró de que estaba embarazada: «Me hice varios tests de embarazo. Al principio, estábamos con la hija de él, entonces no podía decirlo y yo comenté: ‘Aprobé el examen’. Queríamos esperar para contarlo».

Con información de Noticias Argentinas