Nació la nueva hermanita de Peppa Pig: cómo se llama y por qué la elección del nombre

Peppa Pig es uno de los dibujos animados más elegidos por los más chiquitos en todo el mundo. Cuenta las aventuras de una familia de cerditos conformada por una madre, un padre, una hija y un hijo. Pero en un giro de la historia, la serie infantil decidió incorporar un nuevo personaje.

Esta semana apareció por primera vez en la serie Peppa Pig, Evie, la hermanita de Peppa y George, que se sumó a la familia más querida por los más chiquitos. Las cadenas de noticias de Reino Unido confirmaron la llegada de la bebé a las 5:43, que se produjo en el mismo hospital que los niños del Príncipe William y Kate de Gales.

El nombre lo eligieron en honor a una tía y desde un noticiero contaron: «Mamá Pig está descansando, pero estará libre la próxima semana para su primera entrevista televisiva y echar un vistazo a la bebé».

La serie Peppa Pig fue creada en el año 2004, se tradujo en 40 idiomas y se reproduce en 180 países. Tiene su propio canal de Youtube con 39 millones de suscriptores y cuenta con un parque temático tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

She's here! 🐷 Mummy Pig has given birth to a beautiful baby girl. Welcome to the world, Evie! pic.twitter.com/kRvMFDyEgo