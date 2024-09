Murió David Graham, la voz del abuelo de Peppa Pig, a los 99 años

Murió David Graham a los 99 años, el actor que le prestaba su voz al abuelo del popular personaje infantil Peppa Pig. Así lo confirmó Gerry Anderson, el creador de las series Thunderbirds’, desde su cuenta oficial en X.

El actor de voz también participó en series como Daleks en Doctor Who, Aloysius Parker en Thunderbirds de 1960, pero actualmente actuó como el Abuelo Cerdito de Peppa Pig.

“Nos entristece muchísimo confirmar el fallecimiento del legendario David Graham. La voz de Parker, Gordon Tracy, Brains y muchos más. David siempre fue un gran amigo para nosotros aquí en Anderson Entertainment. Te extrañaremos mucho, David. Nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de David”, escribió a sus 16,5 mil seguidores.

