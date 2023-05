«Nada peor que la traición»: fuertes mensajes de Jésica Cirio que apuntarían a Martín Insaurralde

Jésica Cirio y Martín Insaurralde estarían atravesando una profunda crisis. El rumor se instaló hace algunas semanas atrás. Ambos tienen una hija en común, Chloe de 5 años.

En medio de las especulaciones, Cirio lanzó dos contundentes mensajes que estarían dirigidos al actual jefe de Gabinete de Buenos Aires.

«No hay golpe más fuerte que el que te da la realidad cuando te das cuenta de que no todo es como creías», señaló la modelo en Instagram. Luego se expresó en Twitter. «No hay nada peor que la traición porque no hay nada más difícil que perdonar».

Cirio e Insaurralde llevan casi nueve años casados. El propio padre de Jésica había opinado del supuesto fin de la relación.

“Para mí no es ninguna novedad. Desde el principio sabía que no era una persona para Jesica este muchacho (…) Son muy diferentes. Él se dedica a la política, es lo que más le interesa, creo que otra cosa no le interesa. Y ella vive trabajando, o sea que es difícil para los dos convivir”, señaló Horacio Cirio en su momento.

Por qué se habrían separado Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Jesica Cirio negó en reiteradas oportunidades estar atravesando una crisis con Martín Insaurralde. Sin embargo, desde su círculo íntimo aseguraron que hace unos meses ya no están juntos.

“Están separados, pero no pueden blanquear ahora por el rol político de él en año electoral”, había comentado Paula Varela tiempo atrás. En ese momento, la panelista de Socios del Espectáculo de El Trece detalló que fue la disparidad de tiempos y horarios lo que distanció a la pareja.