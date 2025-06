Nancy Duplaá respaldó a Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte: “Tengo un dolor aquí, del lado de la patria”

La reconocida actriz Nancy Duplaá se pronunció tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó una condena de seis años a Cristina Kirchner y, ante esto, la intérprete tuvo un claro gesto de apoyo hacia la ex mandataria.

El contundente posteo de Nancy Dupláa

No obstante, no es la primera vez que la artista defiende a Cristina. Declarada “súper kirchnerista”, en la primera audiencia de la ex funcionaria, Duplaá ya había publicado sobre la “importancia” de que todas la personas escucharan su defensa.

Además de haber participado de varios encuentros junto a la entonces presidenta -2015, previo a la gestión de Mauricio Macri-, en esta oportunidad, la artista compartió una contundente imágen: “Tengo un dolor aquí, del lado de la patria”.

La frase, originalmente posteada por la locutora Valentina Ruiz, pertenece al libro de poemas «Estado de exilio”, de Cristina Peri Rossi. La escritora es además activista política uruguaya y se exilió a España durante el período militar en su país en 1972.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.