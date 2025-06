Tenso cruce en LAM: Marcela Feudale enfrentó a Mauricio D’Alessandro por el fallo contra Cristina Kirchner

Marcela Feudale y Mauricio D’Alessandro protagonizaron un tenso cruce al aire cuando el abogado estaba dando su opinión tras el reciente fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner. La ex vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos.

D´Alessandro: «No me parece grave»

En LAM, Ángel de Brito llamó a D’Alessandro para hablar del tema del momento y cuando el letrado daba su opinión sobre el juicio, la “angelita” lo interrumpió para cuestionar la “celebración”: “Para para para ¿No te parece a vos que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente no es grave cuando tiene una causa de su principal opositor?”.

A lo que él le respondió: «No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández«.

“Pero los de la Corte Suprema no”, le retrucó Feudale. Y sumó: “Los jueces de la Corte Suprema no fueron designados por la Corte Suprema, Rosatti fue nombrado por decreto por Macri”.

«No importa eso, por qué sino caemos en argumentos que son los que rechaza la corte», sostuvo el letrado.

«Yo lo que digo es que me parece bastante turbio la historia de los nombramientos de los jueces de la corte, es un punto de vista. Me parece que la justicia tiene que ser muy clara», insistió la panelista.

El abogado y la “angelita” continuaron con su ida y vuelta, pero decidieron darle cierre al tema porque se dieron cuenta de que no llegarían a un acuerdo.