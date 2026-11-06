Navidad 2026: Valentina Cervantes eligió una decoración con ositos y un color que promete ser tendencia

Valentina Cervantes ya comenzó a preparar la Navidad en Inglaterra y sorprendió a sus seguidores con una decoración que combina calidez, detalles tradicionales y compras económicas. La influencer, pareja del futbolista Enzo Fernández, mostró cómo está transformando su hogar para las fiestas de fin de año y reveló algunos de los secretos de su ambientación.

Según publicó Caras, la modelo compartió imágenes de los preparativos navideños en su casa de Inglaterra. A través de Instagram y TikTok, dejó ver cajas repletas de adornos, figuras decorativas y algunos de los rincones que comenzarán a llenarse de espíritu festivo.

Pero lo que más llamó la atención fue su elección para este año: una Navidad inspirada en ositos de peluche, con detalles en bordó, cascanueces y elementos que ya utilizó en temporadas anteriores.

La decoración navideña de Valentina Cervantes: ositos, cascanueces y tonos bordó

Para la Navidad 2026, Valentina decidió apostar por una estética tradicional, pero con un toque cálido y familiar.

“Este año vamos a hacer una temática de ositos”, contó mientras mostraba algunos de los adornos que había comenzado a distribuir por su casa.

Entre los elementos elegidos se destacan osos de peluche vestidos de Papá Noel, muñecos con gorros tejidos, cascanueces de diferentes tamaños y figuras inspiradas en los tradicionales soldados navideños británicos.

También incorporó un cartel con la inscripción North Pole y detalles que remiten a las clásicas decoraciones navideñas europeas.

En cuanto a los colores, la influencer adelantó que este año quiere darle mayor protagonismo al bordó, una tonalidad que aporta elegancia y combina especialmente bien con el verde de las guirnaldas y los detalles dorados.

La propuesta se aleja de las decoraciones recargadas y busca generar ambientes acogedores, con objetos que evocan la infancia y las celebraciones familiares.

El secreto low cost de Valentina Cervantes para decorar su casa en Navidad

Aunque vive en una casa con todas las comodidades, Valentina sorprendió al contar que no necesita gastar grandes cantidades de dinero para conseguir una decoración navideña atractiva.

En uno de sus videos explicó que suele recorrer comercios económicos y aprovechar las ofertas para encontrar adornos originales.

“Me meto en lugares que tengan ofertas o que sean de cosas baratas y son lindas igual”, contó.

Incluso mostró pequeños muñecos que había conseguido por menos de una libra y comparó su valor con los precios de Argentina.

Otro detalle que destacó fue que la mayoría de los adornos no son nuevos. La influencer conserva cuidadosamente las piezas que compra cada año y vuelve a utilizarlas en las siguientes celebraciones.

De esta manera, consigue renovar la decoración sin necesidad de reemplazar todos los objetos.

Valentina Cervantes reveló que perdió su árbol de Navidad durante una mudanza

Uno de los momentos más curiosos de los preparativos llegó cuando Valentina contó que todavía no había podido comenzar a decorar el árbol.

El motivo fue inesperado: el árbol de Navidad que utilizaban en su casa desapareció durante una de las mudanzas familiares.

“Perdimos el árbol, no sé dónde quedó cuando nos mudamos”, relató.

La influencer explicó que había ido a buscarlo con la intención de comenzar a armarlo, pero no logró encontrarlo.

Mientras resuelve ese inconveniente, decidió avanzar con la decoración de otros espacios, incluyendo la entrada de la vivienda, donde comenzó a colocar una guirnalda verde sobre la fachada de ladrillos.

Una Navidad familiar: quién ayuda a Valentina Cervantes con la decoración

La modelo también contó que disfruta especialmente del proceso de decorar y que prefiere encargarse personalmente de elegir y ubicar cada objeto.

“Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola”, explicó.

Sin embargo, reconoció que en algunas ocasiones recibe la colaboración de sus hijos, Olivia y Benjamín, quienes también disfrutan de los preparativos.

Con humor, aclaró que la participación del más pequeño puede hacer que el armado lleve mucho más tiempo del previsto.

Por su parte, Enzo Fernández queda al margen de la organización, ya que Valentina prefiere ocuparse de todos los detalles.

Cómo recrear la decoración navideña de Valentina Cervantes en casa

La propuesta de Valentina también puede servir como inspiración para quienes buscan renovar la decoración navideña sin gastar demasiado.

La clave está en elegir una temática principal y mantener una paleta de colores definida.

Algunas ideas para conseguir una ambientación similar son:

Elegir ositos de peluche navideños: pueden ubicarse sobre repisas, muebles auxiliares o cerca del árbol.

pueden ubicarse sobre repisas, muebles auxiliares o cerca del árbol. Combinar bordó, verde y dorado: tres colores que generan una estética clásica y elegante.

tres colores que generan una estética clásica y elegante. Reutilizar adornos de otros años: una manera sencilla de renovar los ambientes sin comprar todo nuevamente.

una manera sencilla de renovar los ambientes sin comprar todo nuevamente. Incorporar cascanueces: estas figuras aportan un estilo tradicional inspirado en las celebraciones europeas.

estas figuras aportan un estilo tradicional inspirado en las celebraciones europeas. Decorar la entrada: una guirnalda verde con luces cálidas puede transformar una puerta sin necesidad de grandes cambios.

Con esta propuesta, Valentina Cervantes demuestra que la decoración navideña no depende solamente del presupuesto, sino también de la creatividad y de los pequeños detalles.

Mientras continúa compartiendo los avances de su casa en Inglaterra, la influencer ya comenzó a anticipar cómo será la Navidad que disfrutará junto a Enzo Fernández y su familia.