Murió un hombre en un trágico vuelco sobre la Ruta 237, cerca de Picún Leufú: el conductor perdió el control por la lluvia

La Ruta Nacional 237 quedó marcada por un trágico vuelco que dejó como resultado una víctima fatal. El hecho se produjo este viernes 6 de noviembre, a pocos kilómetros de Picún Leufú y en medio de un temporal de lluvia.

De acuerdo con el reporte oficial, en el auto involucrado circulaban dos hombres, uno de ellos murió en el lugar y el otro fue trasladado al hospital local.

Tragedia en la Ruta 237: lo que se sabe del vuelco

El vuelco fatal se registró minutos antes de las 07:00, aproximadamente en el kilómetro 1367 de la Ruta Nacional.

Según informaron los Bomberos de Picún Leufú, advirtieron el siniestro cuando regresaban de intervenir en un hecho similar. Si bien las causas se investigan, adelantaron que el conductor habría perdido el control por las intensas lluvias y volcó tras despistar.

El Chevrolet Corsa dio varios tumbos y, por el impacto, sus dos ocupantes sufrieron heridas severas. Personal de Salud confirmó tras su arribo que el acompañante se encontraba en estado más crítico y pese a que intentaron reanimarlo, murió en el lugar. Por su parte, el conductor fue trasladado al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Ruta 237: el otro vuelco registrado cerca de Picún Leufú

Respecto al segundo siniestro vial registrado este viernes cerca de Picún Leufú, ocurrió en el kilómetro 1384 de la Ruta 237 cuando una camioneta Chevrolet S10 -en la que viajaban un hombre y dos mujeres- volcó.

Aunque no hubo víctimas fatales, el personal de salud asistió a los tres ocupantes por diversas heridas y los derivó al hospital local.

Desde el cuartel de Bomberos reiteraron la necesidad de circular con extrema precaución ante la acumulación de agua sobre la calzada y el incremento del flujo vehicular por el fin de semana.