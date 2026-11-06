Pase a planta en Río Negro: ATE celebró el inicio de la adhesión voluntaria

La ley fue aprobada en septiembre pasado con una importante presencia gremial en el recinto. Foto: Pablo Leguizamon.

Los trabajadores estatales que revisten como contratados podrán adherir, voluntariamente, al pase a planta permanente hasta el 19 de este mes y la medida anunciada por el Gobierno de Río Negro fue «celebrada» por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro porque consideró que se trata de «una conquista sindical que permitirá avanzar hacia la estabilidad laboral de más de 4.000 trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial».

Desde el gremio recordaron que con la Ley 5866, sancionada en la Legislatura el pasado 6 de septiembre y la apertura del período de adhesión a través del Decreto 1032/26, «comienza a hacerse realidad un derecho que ATE impulsó y defendió con organización, lucha y perseverancia».

Para el secretario General de ATE, Rodrigo Vicente, «este logro no es una concesión ni un regalo de nadie» sino «el resultado de años de reclamos, movilizaciones y negociaciones de nuestro sindicato para terminar con la precarización laboral en el Estado».

«Nuestro desafío es garantizar que todos los trabajadores comprendidos puedan completar el proceso, sin obstáculos administrativos ni exclusiones injustificadas» agregó el dirigente.

El gremio destacó que «este nuevo proceso representa un avance fundamental para miles de familias rionegrinas, que podrán acceder a la estabilidad laboral y al reconocimiento de los derechos que les corresponden por las tareas que realizan diariamente».

Por último, anticipó que acompañará cada una de las etapas y velará por la transparencia y el cumplimiento de los plazos establecidos.

