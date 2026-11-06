VMOS: Jumbo Offshore descargó las monoboyas y finalizó la instalación de los colectores marinos en Punta Colorada

La compañía neerlandesa Jumbo Offshore completó con éxito el transporte e instalación offshore de los equipos marinos para la terminal del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La infraestructura, ubicada en Punta Colorada, Río Negro, se conectará con la Cuenca Neuquina mediante un oleoducto de 437 kilómetros.

La empresa, contratada por Altius S.A., desplegó el buque Jumbo Javelin para transportar dos monoboyas tipo CALM, que pesaban aproximadamente 340 toneladas cada una, y dos colectores de extremo de tubería (PLEM, por sus siglas en inglés), de hasta 232 toneladas. El proyecto se llevó adelante con el apoyo local de la Alianza JSI.

Cómo se realizó la operación

Según explicó la firma en un comunicado, la campaña comenzó en Mascate, Omán, donde el Jumbo Javelin cargó los equipos mediante una operación de izaje pesado de barco a barco, con doble alineación. Una vez completada la carga y la sujeción a bordo, el buque zarpó rumbo a Argentina pasando por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

Al llegar al país, el Jumbo Javelin instaló ambos PLEM en alta mar, a una profundidad de 40 metros, aprovechando su capacidad de posicionamiento dinámico, además de completar la descarga de las dos monoboyas.

La terminal marítima de VMOS apunta a facilitar la exportación de petróleo desde Vaca Muerta a buques petroleros de gran porte (VLCC, por sus siglas en inglés). El proyecto está diseñado para alcanzar una capacidad inicial de transporte de hasta 550.000 barriles diarios, con potencial para aumentar a más de 700.000 barriles por día.

El proyecto se llevó adelante con el apoyo local de la Alianza JSI. Foto: gentileza.

Qué expresaron desde Jumbo Offshore y VMOS

Freek Muurling, gerente de proyectos de Jumbo Offshore, aseguró que la finalización de los trabajos demuestra las capacidades integradas de la compañía en materia de transporte de cargas pesadas e instalación en alta mar.

«Estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado a lo largo de esta campaña tan desafiante. Desde la operación de carga de barco a barco en Mascate y el transporte seguro de las boyas CALM y los PLEM, hasta la exitosa instalación en alta mar de ambos PLEM y la descarga de las boyas en Argentina, ha sido un tremendo esfuerzo de equipo», expresó Muurling.

«Mi agradecimiento a todos los involucrados, tanto a bordo como en tierra, y a nuestros socios del proyecto por su flexibilidad, apoyo y cooperación a lo largo de toda la campaña», concluyó.

En esa línea, desde VMOS destacaron el trabajo realizado por la compañía: «A lo largo de este exigente viaje, que atravesó largas distancias y obstáculos desafiantes, Jumbo hizo honor a su nombre, demostrando resiliencia, trabajo en equipo, capacidad de improvisación, buena comunicación y un claro sentido de nuestro objetivo común. ¡Bien hecho!».