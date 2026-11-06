Tenía pedido de captura desde 2019 y lo encontraron en un control en Cinco Saltos

Un hombre de 35 años que era buscado por la Justicia de Formosa fue identificado en Cinco Saltos durante un control policial esta semana. Al consultar sus datos, los efectivos comprobaron que tenía un pedido de captura vigente desde octubre de 2019.

El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo de la Policía de Río Negro, con participación de la Brigada Rural y el grupo COER.

Control policial en Cinco Saltos permitió identificar a un prófugo

El hombre fue identificado en la esquina de avenida San Martín y Mariano Moreno, a una cuadra del edificio del Consejo Provincial de Educación, donde la Policía controló a un grupo de cuatro personas que circulaban por el sector.

Al verificar sus identidades en el sistema, los efectivos detectaron que uno de ellos tenía una orden de captura emitida el 24 de octubre de 2019, a pedido de la Policía de Formosa.

El hombre detenido por la Policía de Río Negro, sobre quien pesaba un pedido de captura desde hace 7 años.

El pedido estaba relacionado con una causa judicial por «amenazas y lesiones», detallaron desde la fuerza. La medida continuaba vigente al momento del control.

Tras confirmar la situación, el hombre fue trasladado a la Comisaría 7° de Cinco Saltos, ubicada sobre Sarmiento entre Brown y Ameghino, donde se realizaron los trámites correspondientes para comunicar el procedimiento a la Justicia de Formosa.