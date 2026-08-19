Nelson Castro dirigió a una orquesta escolar en Otro Día Perdido: “El honor de tocar en el programa”

El periodista Nelson Castro sorprendió al ponerse al frente de una orquesta escolar de Chascomús y dirigir la “Marcha de San Lorenzo” durante su participación en Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. La inesperada intervención terminó con una fuerte ovación del público presente.

“En este especial 17 de agosto, invitamos a la escuela de Chascomús para que toquen la Marcha de San Lorenzo”, explicó Pergolini al presentar a los jóvenes músicos en el estudio.

Nelson Castro tomó la batuta y sorprendió a Mario Pergolini

La escena comenzó con un breve paso de comedia. La primera violinista del conjunto se acercó al conductor y le advirtió: “No hay manera de que toquemos sin director”. Acto seguido, le preguntó si estaba dispuesto a ocupar ese lugar.

Pergolini siguió el juego y respondió: “No puedo dirigir ni el tránsito. ¿Hay algún director en la sala?”.

Fue entonces cuando Nelson Castro levantó la mano entre el público y dio un paso al frente, ante los aplausos de los presentes y de los integrantes de la orquesta.

“¿Cómo iba a dejar a los chicos sin un director para que tengan el honor de tocar en tu programa?”, expresó el periodista antes de ubicarse frente a los músicos.

Castro tomó la batuta y dio la señal para comenzar la interpretación de la “Marcha de San Lorenzo”. Al finalizar la pieza, recibió una extensa ovación del público, que celebró su inesperada faceta como director.

La otra faceta de Nelson Castro como director de orquesta

La escena televisiva no fue la primera experiencia de Nelson Castro frente a una formación musical.

Menos de un mes atrás, el periodista había dirigido un concierto sinfónico solidario junto a jóvenes de entre 12 y 20 años de la Orquesta de Cámara ARSIS.

Los músicos habían sido seleccionados para participar de una academia internacional en Francia, en lo que representaba la primera participación de un país latinoamericano en esa institución, y buscaban reunir fondos para afrontar los gastos del viaje y la estadía.

Así, la participación en el programa de Pergolini volvió a mostrar una faceta menos conocida de Nelson Castro, quien cambió por unos minutos el estudio de radio y la actualidad periodística por la batuta y la dirección de una orquesta.idario junto a jóvenes de entre 12 y 20 años de la Orquesta de Cámara ARSIS, que fueron seleccionados para participar de una academia internacional en Francia —la primera participación de un país latino en esta institución— y necesitaban reunir fondos para afrontar los gastos del viaje y la estadía.