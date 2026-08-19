La compleja situación de Dibu Martínez: ¿Se queda en el Aston Villa?

Luego del subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, cinco jugadores cambiaron de club y tendrán un nuevo paso en su carrera: Rulli a Manchester City, Cuti Romero a Atlético Madrid, Molina a Roma, Medina a Bayer Leverkusen y Almada a River.

Pero hay una figura de la Albiceleste que todavía no tiene claro su futuro. Se trata de Emiliano Dibu Martínez, que todavía no confirmó en qué equipo jugará en esta temporada.

En las últimas semanas sonó fuerte el rumor de una posible salida a Juventus que se interesó en el arquero. Incluso hubo una oferta formal por 7 millones de euros, pero los Villanos pidieron 10 y la operación no prosperó. Las puertas en Italia se cerraron definitivamente con la llegada de Vicario a la Vecchia Signora.

Pero el panorama es aún más complicado para el Dibu, ya que Aston Villa fichó al japonés Zion Suzuki de 23 años, que llega para ser titular en el equipo inglés. El asiático tuvo un gran Mundial y después de un buen año en el Parma pegó el salto a la Premier League.

Suzuki, el arquero japonés que podría mandar al banco al Dibu Martínez.

Con esta situación, el futuro del argentino es una incógnita. A menos de dos semanas para el cierre del mercado de pases, no aparecen destinos concretos para el arquero de 33 años. Tottenham, que se desprendió de Vicario, está en busca de un portero y el Dibu podría ser una alternativa.

Otro que podría buscarlo sería el Chelsea, ya que tiene a Robert Sánchez como arquero titular, pero el español no ha mostrado un nivel regular en la última temporada.

También está la opción de quedarse a pelear el puesto en Aston Villa, ya que tiene contrato hasta junio de 2029. Pero competirá contra alguien más joven y con proyección internacional. De igual forma, si permanece en el club londinense, tendrá minutos con la gran cantidad de torneos que debe disputar el equipo de Emery en esta temporada.