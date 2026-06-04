Mario Pergolini quedó en shock por la aparición de Nelson Castro como periodista de chimentos en su programa: «Impagable»

Nelson Castro apareció de manera inesperada en el segmento de espectáculos en Otro día perdido.

La ausencia temporal de Soy Rada en el programa «Otro día perdido» dio lugar a una situación inesperada: Nelson Castro apareció en el estudio para hacerse cargo de la sección de chimentos y dejó sin palabras a Mario Pergolini.

El conductor reaccionó apenas lo vio ingresar al set. Con evidente sorpresa, se tomó el rostro y le preguntó: “¿Cómo vas a hacer chimentos vos? ¿Cómo entraste?”, en una de las escenas más divertidas de la temporada.

Nelson Castro sorprendió en Otro día perdido y descolocó a Mario Pergolini

Lejos de mostrarse incómodo, Castro explicó cómo terminó ocupando ese lugar. “Pasaba por acá, venía de hacer el programa de radio, y el chico que está ahí me dijo que necesitaban a alguien para hacer los chismes”, relató entre risas.

El periodista también reveló irónicamente quién le aportó la información para el segmento. “Lo que voy a contar se lo tengo que agradecer a Dominique Metzger, que me informa de todo”, afirmó, en referencia a la conductora de Telenoche.

Agustín «Soy Rada» Aristarán estará ausente por una propuesta teatral que se estrenará este jueves.

El invitado eligió una de las polémicas recientes del espectáculo argentino para desarrollar su columna. “El tema de hoy es que Marixa Balli explotó por las internas en Cortá por Lozano y dijo: ‘La tengo al plato’”, resumió ante Pergolini.

La ausencia de Soy Rada abrió paso a un momento viral

La reacción del conductor fue desopilante. “Un chisme de Marixa contado por Nelson, impagable”, respondió Pergolini, celebrando con humor la combinación poco habitual entre el periodista político y el universo del espectáculo.

El intercambio entre ambos rápidamente se replicó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el contraste con el perfil tradicional de Castro.

La participación especial ocurrió mientras Soy Rada permanece alejado del programa por compromisos teatrales. El artista encabeza la versión musical de «Charlie y la Fábrica de Chocolate», cuyo estreno está previsto para este jueves 4 de junio.

En el comienzo de la semana, Pergolini ya había ironizado sobre la ausencia de su compañero. “Hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”, bromeó. Luego aclaró: “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire” y remató: “Pelearse con Agustín es imposible”.