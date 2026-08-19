Quini 6: descubrí cómo participar y los premios que podés ganar

El Quini 6 se consolida como uno de los entretenimientos de azar poceados más populares de la Argentina: creado a fines de la década de 1980 por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el juego reúne semanalmente a miles de apostadores en todo el país atraídos por pozos acumulados millonarios.

Para participar del Quini 6 desde cualquier punto del territorio nacional, los interesados deben comprender su dinámica básica, las opciones complementarias de juego y los canales oficiales para registrar sus boletas de forma transparente.

Cómo jugar al Quini 6: elección de números y modalidades disponibles

Para participar en el Quini 6, el apostador debe presentarse en una agencia oficial de lotería y elegir seis números del 00 al 45 inclusive.

Con esa combinación única, el cupón ingresa automáticamente en diferentes instancias del certamen regulado por la Lotería de Santa Fe:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) : se compite con los seis números seleccionados. Esta categoría premia a quienes obtienen 6 aciertos (primer premio), 5 aciertos (segundo premio) y 4 aciertos (tercer premio).

: se compite con los seis números seleccionados. Esta categoría premia a quienes obtienen 6 aciertos (primer premio), 5 aciertos (segundo premio) y 4 aciertos (tercer premio). La Revancha : constituye una ronda adicional donde únicamente cobran quienes logran acertar los 6 números exactos de la combinación extraída.

: constituye una ronda adicional donde únicamente cobran quienes logran acertar los 6 números exactos de la combinación extraída. El Quini que Siempre Sale : modalidad de resolución obligatoria en la que se busca inicialmente ganadores con 6 aciertos; de no existir coincidencias plenas, el pozo se distribuye equitativamente entre las tarjetas con 5 aciertos (o la mayor cantidad de aciertos registrados).

: modalidad de resolución obligatoria en la que se busca inicialmente ganadores con 6 aciertos; de no existir coincidencias plenas, el pozo se distribuye equitativamente entre las tarjetas con 5 aciertos (o la mayor cantidad de aciertos registrados). Pozo Extra: se participa de manera automática y gratuita con los números del cupón al combinar los aciertos de las extracciones principales.

Sorteos de la Lotería de Santa Fe: días, horarios oficiales y transmisión de Quini 6

Los sorteos del Quini 6 se realizan dos veces por semana: los miércoles y domingos a las 21:15. La fiscalización pública se lleva a cabo en la sala oficial de la Lotería de Santa Fe, garantizando la transparencia de los bolilleros.

La transmisión de las jugadas se emite en vivo a nivel federal por la pantalla de la TV Pública, señales televisivas asociadas (como Telefe Santa Fe, RTS Santa Fe y Canal 9 de Paraná) y mediante el canal oficial de YouTube del organismo.

Para controlar los cupones y verificar extractos oficiales, los apostadores pueden consultar las pizarras de las agencias de quiniela habilitadas o acceder al sitio web institucional de la entidad santafesina.