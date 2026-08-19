Tramo offshore del VMOS: partieron los primeros caños con destino a Punta Colorada

Navvik Launcher es el primero de los nueve PSV previstos para trasladar hasta Punta Colorada los tubos almacenados en la terminal. Foto: TSP Patagonia Norte.

En el puerto de San Antonio Este, en Río Negro, el buque Navvik Launcher completó la carga de los primeros 99 tubos que serán destinados a las obras submarinas del proyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Punta Colorada.

El barco es el primero de los nueve PSV (Platform Supply Vessel) previstos para trasladar hasta Punta Colorada los tubos almacenados en la terminal. Se trata de buques diseñados para proporcionar apoyo logístico a instalaciones de petróleo, gas, energía eólica y otras infraestructuras offshore.

Estas unidades funcionan como un puente logístico entre los puertos y los frentes de trabajo ubicados mar adentro. Se utilizan principalmente para transportar elementos esenciales para la actividad, como tuberías, equipos, herramientas, contenedores, combustibles o agua.

Por este motivo, su diseño incluye una gran cubierta abierta situada en la popa, que permite cargar y descargar materiales de gran tamaño.

Cristian Omar López, gerente de TSP Patagonia Norte, difundió un vídeo en sus redes sociales donde se puede ver cómo se llevó adelante el operativo a bordo del Navvik Launcher.

721 tubos de acero para la infraestructura offshore del VMOS

Estos 99 tubos forman parte del cargamento de 721 tubos de acero que llegó en junio a San Antonio Este a bordo del MV Athanasia. De ese total, 658 cuentan con un revestimiento especial de hormigón diseñado específicamente para resistir las condiciones del lecho submarino en la zona de las monoboyas de exportación.

Los tubos, provistos por SIAT/Tenaris, arribaron previamente a Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, en una operación que involucró más de 10.000 toneladas de materiales. Una vez en el puerto, fueron almacenados en la zona fiscalizada de Loginter.

Parte del cargamento se trasladó luego a la planta de Socotherm, en Escobar, donde recibió un revestimiento especial de hormigón antes de regresar a Dock Sud para su embarque final.

De esta manera, la operación articuló a distintos actores industriales, logísticos y energéticos: SIAT/Tenaris en la provisión de materiales, Tenaris/Loginter en el acopio y estiba, Socotherm en el proceso industrial especializado y Arendal en la coordinación logística y el transporte marítimo.