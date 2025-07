Nico Vázquez y Gimena Accardi separados: Yanina Latorre dio detalles que cambiaron la versión inicial

El contundente anuncio de separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi conmocionó al mundo del espectáculo por ser una de las parejas más consolidadas del ambiente. Si bien circularon rumores de una posible infidelidad, ambas partes desmintieron esa versión y aclararon que fue una decisión muy difícil.

A una semana del anuncio, Yanina Latorre dio a conocer cómo vive sus días de soltero el actor de Rocky.

Yanina Latorre, sobre la separación de Nico y Gimena: “Creo que fue ella quien quiso volar”

“Anoche volví a hablar con Nico por teléfono. Está mucho más flaco, está muy caído, está en el departamento, está como puede, laburando. No tengo información precisa porque no me quise meter más de la cuenta”, informó en su ciclo radial en El Observador.

Y reveló una teoría sobre la separación que desilusionó a todos: “Y yo, por todas las conversaciones que vengo teniendo, tengo la sensación de que fue ella. Me dio vuelta toda la tortilla del primer día. Creo que esos dos videítos eran sarasa de gente mal intencionada, en las charlas que tuve me dio esa sensación. Y por eso ella dice: ‘Es un hasta luego, un hasta pronto’”.

Y ahondó más en sus razones para creer que fue la actriz quien tomó la difícil decisión de terminar la relación: “Yo creo que ella es la que estaba necesitando un aire porque él, varias veces, me repite ‘está conmigo desde que tiene 22 años’, como que era muy chica. Y él tenía 28 cuando se conocieron, que quieras o no, seis años más es un tiempito».

«Las pasaron todas. Yo creo que ella lo ama, se quieren, es su familia, porque son muy unidos, pero tengo toda la sensación de que fue ella. No sé si por un desliz o no, no tengo esa data, pero es ella la que quería volar un poco y debe sentir culpa”, cerró.