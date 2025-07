Apenas dos días después de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, los medios siguen en busca de los motivos que los llevaron a tomar esta difícil decisión tras 18 años juntos. Las especulaciones sobre qué los llevó a la ruptura siguen disparando todo tipo de comentarios y rumores.

Si bien ambos actores desmintieron el haber terminado por un tercero en discordia, se siguen mencionando posibles nombres y situaciones que estarían involucrados en la ruptura. En este caso, se conocieron más detalles de la separación y la fuerte confesión que le habría hecho Nico Vázquez a Gimena Accardi antes de cortar. Qué le dijo.

Los rumores sobre los motivos de separación entre Nico Vázquez y Gime Accardi

Las especulaciones sobre qué llevó a la ruptura de Nico Vázquez y Gime Accardi siguen disparando todo tipo de comentarios y rumores. Si bien ambos actores desmintieron el haber terminado por un tercero en discordia, se siguen mencionando posibles nombres y situaciones que estarían involucrados en la ruptura.

En este caso, en Sálvese quien pueda, Yanina Latorre dió más detalles sobre la separación en la pantalla de América, dando a entender que la pareja se separó porque una de las partes se habría enamorado de otra persona. A partir de esto, su panelista Ximena Capristo ahondó más sobre la teoría y reveló cuál habría sido la fuerte confesión que le hizo Vázquez a Accardi antes de separarse.

La fuerte confesión que Nico Vázquez le habría hecho a Gime Accardi antes de separarse

Según develó Ximena Capristo, fuentes del entorno de Nico Vázquez y Gime Accardi, le habrían confirmado que el actor se habría enamorado de una actriz del elenco de Rocky, concretamente de Dai Fernández.

Capristo contó: “A mí me dijeron que ella (Dai) habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían”.

Y continuó: “Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que ‘no era una calentura y que no la quería lastimar’”. Por último la panelista sentenció que Vázquez le habría hecho una fuerte confesión a su ex, Gimena: «le dijo que se enamoró de otra persona».

Ximena Capristo señaló que de todas maneras les cree a los dos: «les creo que necesitaban tiempo y que por eso se separaron».