Nicole Neumann dio positivo de coronavirus y Mica Viciconte la acusó de «irresponsable»

Es sabido que la relación entre Nicole Neumann y Micaela Viciconte no es buena pero en los últimos meses había reinado una tensa calma que hoy explotó.

La modelo confirmó que dio positivo de coronavirus y la actual pareja de su exmarido, Fabián Cubero, la criticó duramente en redes sociales por la forma en que se manejó.

La última ganadora de MasterChef Celebrity, la acusó de «irresponsable» por no avisar de un contacto estrecho ni de los síntomas de la enfermedad.

Nicole y Cubero tienen tres hijas en común que habían estado con su madre y Viciconte entendió que la actitud de Neumann puso en riesgo a su bebé recién nacido.

«La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás», escribió Mica en su cuenta de Instagram.

Luego añadió: «Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

En ese momento, todavía no quedaba claro si se refería a Nicole o a otra persona. Las dudas se despejaron cuando Neumann confirmó su contagio, aunque desmintió haber tenido síntomas.

«No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada. Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”, expresó la modelo, actualmente en pareja con el cipoleño José Manuel Urcera.

Viciconte volvió a la carga más tarde con dos mensajes más por Instagram. «Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado», escribió.

«No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”, añadió.

Neumann no respondió a esas acusaciones pero publicó una sugestiva imagen con su horóscopo del día en la que decía: «Eres capaz de cambiar, pero siempre para bien. Eres capaz de reconocer todos tus errores y aprender de ellos porque sabes que de ello va la vida, no como otros que no tienen idea de nada«.