Gran Hermano: «Huellitas Perdidas» reiteró el pedido para que saquen a Arturo de la casa y tomarán acciones legales

Esta semana se armó un revuelo en las redes por Arturo, el perrito que esta viviendo en la casa de Gran Hermano. La organización rescatista «Huellitas Perdidas» que ofreció al animal a la producción de Telefe esta pidiendo que Arturo les sea devuelto.

#FREEARTURO: HUELLITAS PERDIDAS CONSIDERA QUE ARTURO NO TIENE QUE SEGUIR EN LA CASA DE GRAN HERMANO



"Ayer hicimos el reclamo a la producción y no tuvimos un feedback agradable, nos invitaron a ver al perro 24hs atrás de un espejo pero que no lo iban a devolver […] a criterio… https://t.co/Y7oV4DAmge pic.twitter.com/etMN9RIraw