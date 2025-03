Nito Artaza entre dejar la historia de Cecilia Milone y su nueva novia: “He pasado por diversos duelos”

La cantante Cecilia Milone transita uno de sus momentos más mediáticos entre reafirmar su amor por Chico Novarro y haber denunciado violencia por parte de su ex marido, Nito Artaza, quien negó la agresividad: “He pasado por diversos duelos”.

En este sentido, Artaza se refirió a Milone “con todo respeto, con todo cariño” y añadió: “Es una historia que ya di vuelta la página. Fue una historia de amor, muy linda, pero (…)”. El productor se mostró amable ante los medios: “Me preparé para esto”.

En cuanto al cierre de su relación con la cantante, afirmó: “Ya he pasado por diversos duelos. Me preparé psicológica y espiritualmente, le di todo mi amor, es una ex del pasado y lo digo con todo el cariño. Hay que sanar y evolucionar”.

Respecto al escándalo entre su ex mujer y el fallecido compositor, Chico Novarro, Artasa negó estar al tanto “de los posteos de Cecilia” y sostuvo: “No voy a opinar del pasado de ella”.

Ante las escenas relatadas por la intérprete, Nito negó haber ejercido violencia de género: “En absoluto, por favor. Lo que ella cuenta es detallado y nos convencimos los dos de hacer las dos funciones que habíamos vendido, porque en caso contrario teníamos que levantar la temporada. Le pedí perdón en privado”.

Quién es la nueva de Nito Artaza

Según trascendió en los últimos días y tras el relato de una mujer llamada Alejandra, Artaza contaría con un nuevo romance en puerta. Tal como lo explicó la comerciante se reunieron por primera vez tras una función teatral: “Lo conocí cuando lo fui a ver al teatro y empezamos a hablar. Después me quiso conocer y a mi negocio, vino a tomar mates”.

Además, Alejandra reveló: “Me visitó en mi negocio de ropa dos o tres veces. Es caballero, atento. Me estuvo acompañando, yo estaba media mal. Fui tres veces a verlo a la obra y por ahora somos amigos, nunca se sabe”.

“Nos conocemos hace dos semanas, apareció en mi vida, siempre presente y el sábado salimos a bailar. Es una persona muy atractiva, tiene mucha presencia. Hablamos todos los días”, concluyó la comerciante.