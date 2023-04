«No comprenden mi dolor»: el crudo testimonio de Brian Fernández por su problema de adicción

El futbolista Brian Fernández habló ayer de su problema de adicción. Luego de algunas ausencias que preocuparon a su entorno familiar, ayer rompió el silencio.

“Mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo”, expresó el jugador al programa de YouTube Son Aviones de Ebepley.

“No entienden que detrás del futbolista hay una persona”, señaló Fernández al criticar la mirada de los medios de comunicación y de los hinchas de fútbol.

“La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. Hay circunstancias que no podés sobrepasar. Es algo que me duele mucho”, agregó el delantero de 28 años.

También habló de su frustrado retorno a Colón. “No lo pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas, críticas y críticas. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad”, agregó el santafesino que fue apartado del plantel.

Brian Fernández habló de los problemas de adicción que padece

Durante la charla Brian Fernández reconoció que “extraña jugar al fútbol” porque es lo que mejor le sale. “Puedo no entrenarme durante meses, pero en una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar. Si bien tuve muchas oportunidades acá, no se me pudo dar como yo quería”, dijo.

En otro tramo de la entrevista el jugador confirmó que no volverá a jugar hasta el final de la actual temporada. “Decidí no competir hasta junio, desvincularme. Obvio, cómo no voy a querer jugar, pero hoy en día trato de ver cómo realizo mi vida, como la priorizo, en el mejor estado que la puedo llegar a poner para poder estar bien con mi familia”, expresó Fernández.

Al ser consultado por la salud mental de los jugadores, y si no tenía pensado dialogar con un psicólogo, confirmó que está analizando un nuevo tratamiento.

“Estuve evaluando un tratamiento psicológico. La idea es empezar con eso. Mi familia me lo está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada. No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces para qué voy a ir”, confesó.