La pareja de Brian Fernández habló sobre sus adicciones: «Veo su deterioro, no quiere internaciones»

"Veo su deterioro, no quiere internaciones", la alarmante declaración de la pareja de Brian Fernández sobre sus adicciones. Foto Archivo.

Araceli Fessia, pareja del futbolista Brian Fernández, reveló detalles preocupantes sobre el presente que atraviesa el ex Colón luego de que en las últimas semanas fue noticia por la aparición de un auto robado en el barrio Altos de Noguera en Santa Fe. A partir de ese hecho, que generó preocupación ante una posible desaparición, quedó descartado cuando se confirmó que había protagonizado una recaída y se encontraba descansando.

Lo último que se supo del futbolista fue cuando se confirmó que Fernández no estaba desaparecido, sino que se había ido a descansar a la residencia de un familiar. Ocurrió el pasado 20 de marzo y dicho acontecimiento provocó que su pareja saliera a hablar por primera vez sobre la situación que vive el atacante de 28 años.

A menos de un mes del hecho, Fessia volvió a dar su testimonio y dio detalles del presente del futbolista: «Hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil«, dijo en diálogo con el canal A24.

Al ser consultada por la situación de Fernández, su pareja fue contundente: «Yo sé todo. Hoy me animó a hablar, pero ha pasado de todo. Hoy en día no es un problema de Brian, es un problema de la población», analizó.

Al mismo tiempo, confirmó que el exjugador de Ferro, entre otros, no quiere volver a tratarse por sus problemas de adicción. «Por ejemplo ahora este mes, me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor, cada vez más pesado. Es a voluntad», expresó Fessia.

En el inicio de este 2023, Fernández se había reincorporado al plantel de Colón, pero un nuevo conflicto, esta vez con el entrenador Néstor Pipo Gorosito, derivó en una nueva salida del conjunto santafesino.

«Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos… ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo«, explicó el exentrenador de Gimnasia La Plata.

Frente a esta nueva recaída, Fessia no dudó en hablar sobre el consumo que llevó al delantero a la dramática situación que le toca vivir: «El consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa. Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida. Se considera una enfermedad cuando el consumo no te deja avanzar con tus responsabilidades. Después consumir, consume gran parte de la sociedad».

«Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede, yo veo su deterioro. Es una lucha constante», afirmó Fessia, visiblemente emocionada, además de aclarar que el futbolista ya se internó en cinco ocasiones, y ella lo acompañó en una de ellas.

Con respecto a la relación del futbolista con el resto de su familia, su pareja aclaró que para ninguno es una situación simple o que pueden manejar.

«Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Cuando me toco judicializarlo, me tocó hacerlo sola. Con respecto a la familia, todos hacen lo que pueden y todos sufrimos. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. El necesita conciencia y voluntad», concluyó.