«No me sorprende»: la dura reflexión de Virginia Gallardo tras la muerte de Gustavo Martínez

La muerte de la ex pareja de Ricardo Fort, Gustavo Martínez, generó gran conmoción en el mundo del espectáculo. La noticia golpeó fuerte también a Virginia Gallardo, la panelista quien también fuera novia del empresario y que mantuvo el contacto con los hijos de él.

En el programa «Intrusos», donde ella se desempeña todos los mediodías, la bailarina destacó la figura de Gustavo como una persona «incondicional», de quien Ricardo «estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos».

“Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado acompañar a la gente cercana, hoy estuve en contacto con algunos», inició su intervención Gallardo, luego de que Florencia de la V le diera la palabra.

Agregó que esta «es una situación que nunca cae bien. Conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada”.

«Yo siento que quizás ahora entiendan un montón de otras cosas que sucedieron aquí el año pasado, decisiones personales mías también”, agregó sobre los conflictos que la tuvieron involucrada por la serie de Ricardo Fort.

“Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para ellos. Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar«, señaló sobre las declaraciones de los hijos de Fort, Felipe y Martita.

En cuanto a la situación emocional de Gustavo, Gallardo comentó también que «acá me pasa algo, yo conocía otra parte de la historia y leyendo las historias de Felipe, ellos están poniendo el foco en ellos sin registrar que hay otra persona. No pudo, no pudo con su final, con su vida, con su historia. Ellos sienten que no pudo cuidarlos, que solo faltaban diez días más (para su cumpleaños), pero la vida no es así. No son solo diez días más”, concluyó emocionada.