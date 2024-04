Nuevas imágenes de Juan Darthés: En Brasil, sigue acompañado por su familia

Luego de la denuncia hecha por Thelma Fardin por abuso sexual, Juan Darthés decidió instalarse en Brasil desde 2018 con su familia, evitando así el proceso judicial en Argentina. Es que el exactor tiene nacionalidad de ese país, por lo que decidió recluirse en ese destino.

Cinco años después, Juan Darthés se encuentra en Río de Janeiro viviendo con su esposa y sus hijos en el barrio Barra da Tijuca, uno de los más exclusivos de la ciudad carioca. En esa zona fue encontrado por Gossipeame, caminando por la costanera local.

«Juan Darthés caminando por la costanera» posteó Pochi, la periodista de Gossipeame, en sus historias de Instagram. En ella, se puede ver al exactor de espaldas junto a su mujer y uno de sus hijos.

Juan Darthés con su familia, en Río de Janeiro. Foto: Gossipeame.-

En enero pasado, el exprotagonista de «Patito Feo» había sido encontrado en un restaurante exclusivo de Río de Janeiro donde fue retratado también compartiendo con su familia.

Tusam habló sobre su paso por «Patito Feo» y fue lapidario con Juan Darthés

Años después de la denuncia de Thelma Fardín por abuso sexual contra Juan Darthés, Tusam habló sobre su paso por «Patito Feo» años atrás y fue lapidario con el exactor.

Si bien Tusam no habló específicamente sobre el relato de la actriz, el artista tuvo una opinión negativa del exprotagonista de la tira juvenil.

«Realmente no era algo de lo más cómodo. Después de lo que sucedió es un material que no lo puedo ni mostrar. Yo lo que puedo opinar, y lo que vi es que cuando él aparecía realmente se tornaba hostil. Yo no volvería a pasar por eso otra vez. Ni loco, porque no tiene sentido esa cosa así, sin un por qué», fueron las palabras de Tusam sobre Juan Darthés en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.