Ola polar: ¿por qué se reseca la piel en invierno? consejos para evitarlo

Durante el invierno, para algunas personas la piel se vuelve más seca, tirante o áspera, incluso para aquellas que no tienen antecedentes dermatológicos. Los especialistas en dermatología señalan que se trata no sólo de una reacción al frío, si no al cambio brusco de temperatura entre el interior y el exterior.

Así mismo, remarcan que en los meses fríos del año es importante prestarle atención al órgano más grande del cuerpo humano, ya que al encontrarse más sensible, se puede irritar, inflamar y hasta generarnos enfermedades. Enterate acá los mejores consejos para cuidar tu piel.

Ola polar: porqué se reseca la piel en invierno y cómo cuidarla

La fragilidad de la piel durante el invierno es una realidad y está dada por diversos factores que incluyen: la humedad, el uso de calefacción, el viento y los rayos UV (que están presentes incluso en días nublados) Todos estos son condicionantes y favorecen la deshidratación de la piel, dejándola más propensa a la descamación, el ardor y los brotes.

Para protegerla, los expertos recomiendan una rutina constante y personalizada. A continuación, algunos consejos: