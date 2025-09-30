Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez: el tierno video

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan a su primer hijo. En redes sociales compartieron un tierno video. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás. Los detalles en esta nota.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres

En el video que compartieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Instagram para anunciar que serán padres por primera vez, la pareja mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y dejaron ver cómo le crece la panza de la joven.

“Vamos a ser papás”, susurró al final del contenido Oriana mientras besaba a su marido. Como era de esperarse, el posteo no pasó inadvertido, se llenó de likes y buenos deseos. El pasado 20 de julio, Oriana y Paulo cumplieron su primer aniversario de casados, razón por la cual compartieron varias imágenes en las redes para recordar ese día tan especial en sus vidas.

"Oriana":

Porque Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres pic.twitter.com/ZzXfRz4VGK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 30, 2025

Oriana Sabatini reveló por qué no estará en MasterChef Celebrity

Semanas atrás, Oriana Sabatini explicó por qué no aceptó el ofrecimiento para participar en el programa conducido por Wanda Nara, MasterChef Celebrity: “Me lo propusieron, me encantaría, pero el problema mío es que son un montón de meses y si lo hago es a todo o nada para llegar a la final. Es mucho tiempo y justo este año tengo cosas organizadas hasta principios del año que viene”, expresó.

Y fundamentó sobre su decisión: “Si viviera acá no lo dudaría un segundo porque sería más fácil coordinar la agenda, pero cuando tenés que viajar y dividirte dos lugares tan lejos es un poco difícil”.