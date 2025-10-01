La tierna reacción de Catherine Fulop y Ova Sabatini al enterarse que serán abuelos

La noticia del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala no solo conmovió a millones de fanáticos en todo el mundo, sino también a su familia más cercana. Catherine Fulop y Ova Sabatini, que serán abuelos por primera vez, compartieron su inmensa felicidad en redes sociales.

El mensaje de Catherine Fulop tras el anuncio de Oriana y Dybala: “Soy la abuela más feliz”

“Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, vuelven a brillar como el sol. Estamos desbordados de emoción por la llegada de este nuevo integrante”, escribió la actriz en un posteo que acompañó con una serie de tiernas imágenes.

Visiblemente conmovida, Fulop agregó: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo”.

Más adelante, en la misma publicación, le dedicó un mensaje a su marido: “¡Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos!”. Y también replicó la publicación de su hija y su yerno en sus historias de Instagram, donde expresó: “Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Te amo, Ova”.

Por su parte, Ova Sabatini tampoco ocultó su alegría y dejó un mensaje en la publicación de los futuros padres: “Gracias, chicos, por tanta felicidad. Los amo”.

La familia Sabatini-Fulop atraviesa así uno de sus momentos más felices, mientras Oriana y Paulo disfrutan de la dulce espera de su primer hijo juntos.