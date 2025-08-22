La pareja dará el sí este año y ya se sabe dónde se realizará la ceremonia. Conocé acá todos los detalles de la boda entre la cantante y el futbolista.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: ¿Dónde se realizará el casamiento y cuándo será?

Este jueves, en LAM, la panelista Cande Mazzone brindó detalles exclusivos sobre la boda entre Tini y Rodrigo de Paul. La periodista contó cuál sería la fecha del casamiento: «Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20″.

Además, reveló el lugar donde se realizaría el gran evento: El Dok – Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En este establecimiento, se casaron otras grandes celebridades, como Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Luego, Pepe Ochoa, quien es el conductor del programa hasta el regreso de Ángel de Brito, mencionó que estuvo en el lugar y dijo lo que cuesta reservar el establecimiento: «El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares«, aseguró ante la sorpresa de los asistentes.

A su vez, según Noticias Argentinas, el Dok-Haras habría sido el escenario de su reconciliación como pareja. Mazzone no descartó que se realice otra ceremonia en otro país: «Puede existir esta posibilidad de hacer algo en el exterior también«.

Tini Stoessel habló de su deseo de ser madre tras reconciliarse con Rodrigo De Paul

Luego de su reconciliación con el futbolista Rodrigo De Paul, Tini Stoessel sorprendió al hablar de uno de sus grandes anhelos personales: convertirse en madre.

Durante una entrevista, a la cantante le preguntaron directamente si tenía ese deseo y su respuesta fue contundente. “Me encantaría ser mamá, toda mi vida siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad”, confesó.

Con total sinceridad, Tini reconoció que atravesó un tiempo en el que esa idea quedó en pausa. “Hubo un momento de mi vida en el que se me apagó, pero no por algo malo”, explicó. Sin embargo, agregó que en este último tiempo recuperó esa ilusión: “La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo presente, me encantaría”, aseguró.