Paulo Dybala habló desde Roma de su posible llegada a Boca

Dybala tiene contrato con la Roma pero aparece en la órbita del Xeneize.

Paulo Dybala está a punto de comenzar la liga italiana con Roma mientras que su esposa, Oriana Sabatini, se encuentra en la Argentina por temas laborales. Este martes salió al aire en un programa del canal de streaming Olga en el que ella estaba presente y respondió de forma distendida a diversas cuestiones. También se refirió al interés de Boca por su contratación.

Sin embargo, lo descontracturado de la situación no fue impedimento para que dejara una frase que revela mucho sobre su futuro inmediato en el fútbol. Primero Oriana lo destacó como un gran asador y la Joya prefirió el bajo perfil: «eso lo tiene que decir los demás», dijo.

Su mujer redobló la apuesta y le señaló: «Sí, pero si tenés quince personas, a todos los atendés de manera individualizada…». «Como corresponde», contestó él.

«El año pasado comimos muchos asados, pero perdimos a un compañero con el que hacíamos muchos (Leandro Paredes), así que calculo que haremos menos este año. Si yo sé que alguien hace el asado mejor que yo, no me meto», reconoció el jugador de la Selección Argentina.

Paulo Dybala y su posible llegada a Boca

El futbolista argentino lleva varios meses en el ojo de atención del mundo Boca, sobre todo desde que nacieran las negociaciones y luego se concretara la llegada de su amigo Leandro Paredes.

Entonces, uno de los conductores, Homero Petinato, lo desafió: «podés venir acá, en Casa Amarilla hay parrillas divinas… Está de moda venir a Boca, es lindo». La respuesta de Dybala aventó todo tipo de especulación: «No, no, tengo contrato acá, así que por ahora voy a comer asado en Roma».

Qué dicen en Italia sobre el rumor de Paulo Dybala a Boca

Tras ello, desde Italia se hicieron eco sobre el posible rumor de volver a la Argentina, la Gazzetta Dello Sports, uno de los más prestigiosos medios de Italia, publicó un artículo en el que explicó cómo está la situación contractual del argentino.

Según detallaron, la Joya “no tiene intenciones de irse de la Roma”, a pesar de que el tema de la renovación de su contrato, que vence a mediados de 2026, todavía se encuentra estancada, ya que las partes no se sentaron a negociar para llegar a un acuerdo.

De igual modo, “no hay indicios de que se marche. Por ahora, regresar a su país no es una opción”. “La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después.

Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico”, explicaron respecto a la postura del club.