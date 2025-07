Pablo Echarri: “Montecristo no podría ser pensado para la televisión de hoy”

Pablo Echarri volvió a ganar protagonismo con su participación teatral a causa de la falta de ficción nacional en la televisión abierta, por lo que consideró que una de sus novelas más icónicas no podría llevarse a cabo en la actualidad.

Con un reciente Martín Fierro de Teatro a mejor actor protagónico por la obra Druk, el artista se ve a flote de la crítica situación en el área cultura a nivel nacional. Así, sostuvo: “Siempre fui muy inquieto y pongo en movimiento una energía interna”.

Pablo Echarri criticó la falta de ficción en TV: ‘Montecristo sería imposible hoy

Por su parte, reflexionó sobre la tira que lo catapultó en 2006 junto a Paola Krum y gran elenco: “Montecristo no podría ser pensado para la televisión de hoy. No hubo imposiciones ahí. Siempre intenté inmiscuirme en todo”.

No obstante, el actor es conocido por no dejar de lado sus preferencia políticas, tales como la consideración de otorgarle un Martín Fierro a la ex presidenta Cristina Kircner: “Todas las actitudes y decisiones que tomé en mi vida fueron con una dosis de consciencia”.

“Hay cosas que si bien sabía cuáles eran las consecuencias, me terminaba por llegar el impacto. También me sopesaba lo que realmente me interesaba: ¿me importaba mantener cautivo el público en general o defender la opinión de país, que quería para que mis hijos me vieran sostener mis intereses?”, cerró Echarri.